महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक, मुंबई समेत कई इलाकों में हो सकती है तेज बारिश

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, महाराष्ट्र (Maharashtra) में मानसून (Monsoon) दस्तक दे चुका है. इससे मुंबईवासियों को गर्मी से काफी राहत मिली है. रविवार से हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र में तापमान में गिरावट देखी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

Rainfall in Mumbai&adjacent areas in last 24 hrs indicates activity picked up after 1am towards city side with max rainfall going abv 50mm at isolated places.Moderate rain expected in Thane&in west Mumbai. Coming week model indicating enhancement of rainfall over west coast: IMD pic.twitter.com/iNNfi22tb8