दिल्ली-NCR में आज फिर हो सकती है तेज बारिश, जानें- अपने शहर के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने आज तड़के मुरादाबाद, अमरोहा, चांदपुर, हस्तिनापुर, खतोली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, शामली देवबंद, यमुनानगर और बिजनौर में भी आंधी-तूफान के साथ बारिश का अनुमान जताया था. विभाग का कहना है कि 24 अगस्त तक दिल्ली-NCR में बारिश होने की संभावना बनी हुई है. उत्तर भारत के कई राज्यों में रुक-रुककर बारिश होती रहेगी.

21.08.2020: 0900 IST: Llight to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Saharanpur, Roorkee, Yamunanagar, Kurukshetra, Kaithal, narwana Delhi during next two hours.