दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा, पंजाब-हरियाणा समेत अन्य राज्यों में शीत लहर के आसार

दिल्ली में 3 जनवरी से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक

दिल्ली में न्यूनतम तापमान शनिवार को सामान्य से चार डिग्री अधिक 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने बताया कि शहर में तीन जनवरी से लगातार न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से अधिक बना हुआ है. सफदरजंग वेधशाला ने शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस, बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो कि पिछले चार वर्षों में जनवरी में सबसे ज्यादा था.

Delhi: Fog engulfs parts of the national capital; visuals from near Jahangir Puri area.



India Meteorological Department (IMD) forecasts minimum temperature of 10 degrees Celsius in Delhi for today. pic.twitter.com/nwESHV33Xy