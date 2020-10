आंकड़ों की अनदेखी मत करिए: चीन के GDP के डेटा में सुधार लेकिन भारत के लिए 'खतरे की घंटी'..

GDP की गिरावट पर रघुराम राजन बोले, 'आत्‍म संतोष से बचने और इकोनॉमी को प्रोत्‍साहन देना जरूरी'

कोरोना महामारी के चलते भारत की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी. IMF के अनुमानों के अनुसार, इस साल 10.3 फीसदी की गिरावट के साथ भारत बांग्‍लादेश, वियतनाम, चीन, नेपाल, पाकिस्‍तान और पांच अन्‍य एशियाई देशों से भी नीचे रह सकती है. केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय के पूर्व मुख्‍य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु सरकार के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहते हैं, 'कुछ साल पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि भारत की अर्थव्‍यवस्‍था ऐसी अवस्‍था में होगी. इसके एक हिस्‍सा कोविड-19 के कारण है लेकिन केवल एक हिस्‍सा. आंकड़ों को अनदेखी मत कीजिए. गलतियां होती है, इसे स्‍वीकार करते हुए सुधारात्‍मक उपाय करिए. देश में मौजूद प्रतिभा और विशेषज्ञता का इस्‍तेमाल कीजिए. '

'एसोचैम' कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी- 2014 में तबाह हो चुकी थी अर्थव्यवस्था, हमने संभाला

Even a few years ago none could have imagined India's economy being where it is. A part of this is caused by Covid, but only a part—see Table. Lessons: Don't be in data denial. Mistakes happen—admit & take corrective action. Use the talent & expertise available in the country. pic.twitter.com/5HbWgwufGW