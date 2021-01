'बिग बी' ने की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की तारीफ, लोगों ने बताया 'सेक्सिस्ट टिप्पणी'

दरअसल, यह वीडियो मशहूर टीवी क्विज़ शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की है, जिसमें अमिताभ बच्चन सामने बैठी प्रतिभागी से सवाल पूछ रहे हैं. सवाल गीता गोपीनाथ पर है, जिनकी तस्वीर बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. सवाल पूछा गया है कि 'तस्वीर में दिख रही अर्थशास्त्री 2019 से किस संस्था के साथ बतौर मुख्य अर्थशास्त्री जुड़ी हुई हैं?'

प्रतिभागी को चारों विकल्प बताते हुए उनकी तस्वीर देखकर अमिताभ बच्चन कहते हैं, 'इनका चेहरा इतना खूबसूरत है कि उन्हें अर्थव्यवस्था के मुद्दे से कोई जोड़ ही नहीं सकता.'

Ok, I don't think I will ever get over this. As a HUGE fan of Big B @SrBachchan, the Greatest of All Time, this is special! pic.twitter.com/bXAeijceHE — Gita Gopinath (@GitaGopinath) January 22, 2021

इस दौरान की ही वीडियो गीता गोपीनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को 'Greatest of All Time' बताते हुए इस वीडियो को स्पेशल बताया. अमिताभ बच्चन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि गीता गोपीनाथ के बारे में कहे गए उनके एक-एक शब्द 'बिल्कुल ईमानदारी' से कहे गए है.

हालांकि, उनकी इस टिप्पणी की ट्विटर पर बहुत लोगों ने आलोचना की है और कहा है कि सुपरस्टार का यह बयान कथित रूप से सेक्सिस्ट यानी महिलाओं के खिलाफ लिंगभेदी भावना रखने वाला है. कई लोगों ने गीता गोपीनाथ के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बच्चन का रवैया सेक्सिस्ट था.

एक यूज़र ने कहा कि बच्चन ने उनकी तस्वीर देखकर बस उनकी खूबसूरती देखी, अगर गोपीनाथ की जगह रघुराम राजन या फिर कौशिक बसु होते तो, वो ऐसा नहीं कहते. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि 'आपको नहीं लगता कि वो यहां पर सेक्सिस्ट थे? इतना खूबसूरत चेहरा और अर्थव्यस्था!!! इसका क्या मतलब है?'

Don't you think he was being sexist here? Etna khubsurat face or economy!!! What does that mean? — RIP_My_Emotions???????? (@beautifulgirly0) January 22, 2021

So sad that he just had to mention your looks while pointing to your earned achievement. Bet you he wouldn't have made a mention if, say, @raghuramrajan or @kaushikcbasu were on the screen. Anyway, congratulations to you @GitaGopinath : keep the flag flying high! — Jaideep Mehta (@jaideep400) January 22, 2021

बता दें कि गीता गोपीनाथ ने 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बतौर चीफ इकॉनमिस्ट जॉइन किया था. IMF के इस शीर्ष पद पर काबिज होने वाली वो पहली महिला बनी थीं. इसके अलावा, रघुराम राजन के बाद इस पद को संभालने वाली वो दूसरी भारतीय अर्थशास्त्री हैं.