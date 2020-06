बिहार: ट्रक ने दो ऑटोरिक्शा को टक्कर मारी, 7 लोगों की मौत, 12 घायल

बिहार (Bihar) के गया जिले में सोमवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गए जबकि 12 घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, गया के आमस में विशुनपुर के पास सोमवार सुबह एक ट्रक ने दो ऑटोरिक्शा को टक्कर (Truck hit two Autorickshaw) मार दी. टक्‍कर इतनी जबर्दस्‍त थी कि ऑटोरिक्‍शे के परखच्‍चे उड़ गए. हादसा होते ही लोगों की चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में सात लोगों को जान गंवानी पड़ी जबकि 12 घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्‍पताल में दाखिल कराया गया गया है. घटना में घायल कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई है.

Bihar: Seven people killed & 12 others injured after a truck hit two autorickshaws they were travelling in near Vishunpur in Amas, Gaya earlier today. The injured people have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/xCcyREvccI