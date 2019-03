'मसूद जी' कहने पर निशाना बने राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस लेकर आई BJP का 'हाफिज जी', देखें VIDEO

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar) को वर्षों पहले भारतीय जेल से छोड़े जाने को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए सोमवार को इस आतंकी के लिए ‘जी' शब्द लगाकर संबोधित किया. इसके बाद भाजपा (BJP) नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि मसूद अजहर के प्रति इस श्रद्धा भाव से स्पष्ट है कि राहुल को आतंकवादियों से प्रेम है. वहीं कांग्रेस (Congress) का कहना है कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए इस आतंकी के लिए ‘जी' का संबोधन किया, लेकिन ‘गोदी मीडिया' और सत्तारूढ़ पार्टी जानबूझकर इस बात को घुमा रहे हैं.

भाजपा ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर ‘हैशटैग राहुल लव्स टेररिस्ट' के साथ कहा कि ‘देश के 44 वीर जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना के लिए राहुल गांधी के मन में इतना सम्मान!' भाजपा ने ट्वीट के साथ उनके भाषण का वीडियो भी जारी किया. भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘पहले दिग्विजय सिंह जी ने ‘ओसामा जी' और 'हाफिज सईद जी' कहा. अब आप (राहुल गांधी) ‘मसूद अजहर जी' कह रहे हैं. कांग्रेस पार्टी को यह क्या हो गया है.' वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी और पाकिस्तान में साझी बात क्या है. यह आतंकवादियों के लिये उनका प्रेम है.' ईरानी ने कहा कि कृपया नोट करें कि मसूद अहजर के प्रति श्रद्धा...इस बात का सबूत है कि राहुल आतंकवादियों से प्रेम करते हैं.

Hope this finds pride of place in BJP‘s revamped website,as& when it returns. BJP‘s admiration of Hafeez Saeed&his ilk. Also reminds us how they sent their special emissary to Pak,Ved P Vaidik, to have a dialogue with him&hug him. Hugplomacy began from there. #BJPLovesTerroristspic.twitter.com/A75LHFg1eG