भारत में जुलाई के बाद पहली बार एक दिन में सबसे कम नए COVID-19 केस, 301 की मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कारण 301 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,46,111 हो गई है. एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के आंकड़े के नीचे आ गई है. देश में इस वक्त 2,92,518 मरीज एक्टिव स्टेज में हैं.

India records 19,556 new COVID-19 cases, 30,376 recoveries, and 301 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry



Total cases: 1,00,75,116



Active cases: 2,92,518



Total recoveries: 96,36,487



Death toll: 1,46,111