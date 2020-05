जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में एक आतंकवादी-विरोधी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर को ढेर कर दिया है. जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, ऑपरेशन मंगलवार देर रात शुरू किया गया था और भारी गोलीबारी के बीच अभी जारी है. सुरक्षा बलों ने घर को घेर रखा है जिसमें एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर के छिपे होने की आशंका है. सूत्रों के अनुसार, यह आतंकी समूह हिजबुल मुजाहिदीन का उच्च श्रेणी का कमांडर है और कश्मीर का मोस्ट वांटेड है. सूत्रों ने यह भी कहा कि कमांडर और एक साथी दोनों मारे गए हैं लेकिन अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, मुठभेड़ शुरू होने के तुरंत बाद, कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्‍पेंड कर दी गई है..जेएंडके पुलिस ने सुबह 9.07 बजे ट्वीट करके इस ऑपरेशन और शीर्ष कमांडर के घेरे जाने के बारे में जानकारी दी थी.

Contact established in the third operation at #Beighpors#Awantipur. Top terrorist commander is trapped. Exchange of fire on. Details shall follow.. https://t.co/umZv0JgVbs