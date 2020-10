लॉकडाउन में जरूरतमंदों का पेट भरने के लिए इस शख्स ने 'राइस ATM'की शुरुआत की

कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए कॉरपोरेट फर्म में ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले दोसपति रामु ने एक राइस एटीएम की शुरुआत की. जिससे कि कोरोना लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंद लोगों का पेट भरा जा सके. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रामु पहले एक दिन में 150 लोगों को भोजन कराते थे लेकिन इसके बाद उन्होंने जरूरतमंद लोगों को राशन बांटना शुरू किया.

Telangana: Dosapati Ramu, human resource executive at a corporate firm in Hyderabad started 'Rice ATM' initiative to feed needy during lockdown.



He says,"My friends & I have been providing groceries since 170 days. I've used my savings & provident fund money for it."(3.10.2020) pic.twitter.com/isFiUeMw02