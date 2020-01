बजट से पहले सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा- हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है सरकार

संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था सहित सभी मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में देखने की जरूरत है, भारत इसका फायदा कैसे उठा सकता है. संसद के 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), एनपीआर, एनआरसी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, कश्मीर की स्थिति सहित कई मुद्दे उठाये और इन पर चर्चा कराने की मांग की.

