इंटरनेट यूजर के मामले में 'भारत' ने 'इंडिया' को पीछे छोड़ा- गांवों में 22.7 करोड़ उपभोक्ता जबकि शहरो में...

इस बदलाव के पीछे स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट एक बड़ी वजह माना जा रहा है. इस साल जनवरी महीने में भारत के स्मार्टफोन के बाजार ने अमेरिकी बाजार को पहली बार पीछे छोड़ दिया और वह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया. भारत में फिलहाल 50 करोड़ 40 लाख इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो कि विश्व में चीन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता हैं. चीन में विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता मौजूद हैं और उनकी संख्या 85 करोड़ के आसपास है.

For the first time, India has more internet users in rural areas than in urban. By Nov 2019, rural India had 22.7 crore internet users & urban India had 20.5 crore users.



Uniform internet penetration has successfully bridged the urban-rural divide significantly.