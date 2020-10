IPL में कश्मीरी खिलाड़ी अब्दुल ने डेब्यू करके कायम की मिसाल, अपने इलाके के बने हीरो

Jammu & Kashmir: Locals express happiness over the IPL debut of Sunrisers Hyderabad all-rounder Abdul Samad in Rajouri's Kalakote, his home village. A girl says, "Locals feel proud that he has achieved this feat. He is inspiring youths to choose the right path & do their best." pic.twitter.com/ggS2TjeNrm

अब्दुल समद के परिवार के लोगों ने सनराइजर्स हैदराबाद टीम में डेब्यू करने पर मिठाई भी बांटी. उसी इलाके की एक बच्ची का कहना है कि स्थानीय लोग गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है. वह युवाओं को सही रास्ता चुनने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं." इतना ही नहीं, इरफान पठान ने भी अब्दुल की सराहना की.

Another feather added to Jammu & Kashmir's cricketing fraternity as Abdul Samad is all set to make his ipl debut.I wish him the luck for his long career ahead! I am certain,this will create positive waves in J&K's younger generations; who will look upto this upcoming Hero! #iplpic.twitter.com/Abd4wykRFO