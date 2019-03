नीरव मोदी के पास था राजा रवि वर्मा समेत बड़े चित्रकारों का पेंटिंग कलेक्शन, सिर्फ दो की नीलामी 36 करोड़ में

आयकर विभाग ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाली पेंटिग्स की मंगलवार को हुई नीलामी से 59.37 करोड़ रूपये हासिल किए. विभाग ने उसकी कुल 68 पेंटिग्स को नीलामी लगवाई. मोदी पर विभाग का 97 करोड़ रूपये बकाया है. विभाग ने नीलामी के लिए निजी नीलामी कंपनी की मदद ली. इस काम के लिए कंपनी को कमीशन देने के बाद विभाग के खाते में 54.84 करोड़ रुपए आएंगे. इन पेंटिग्स में महान चित्रकार राजा रवि वर्मा, वीएस गायतोंडे, एफएन सूजा, जगन चौधरी और अकबर पद्मसी की कलाकृतियां शामिल हैं. मोदी इस समय लंदन की जेल में है.

2 paintings of Nirav Modi's collection-Untitled oil on canvas(pic 1) by VS Gaitonde sold for Rs 22 cr;oil on canvas depicting Maharaja of Tranvancore&his younger brother welcoming Richard Temple-Grenville,3rd Duke of Buckingham(pic 2) sold for Rs 14 cr(Pics courtesy- Saffron Art) pic.twitter.com/RNxq69G9Fu