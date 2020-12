भीषण ठंड में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़ सकती है कोरोना के मरीजों की सेहत 

कोविड-19 से उबर चुके लोगों के लिए भी खतरनाक ठंड में बढ़ता प्रदूषण (फाइल)

भीषण ठंड में बढ़ते वायु प्रदूषण से कोरोना के मरीजों की सेहत ( Pollution in Severe cold can worsen the health of corona patients) और बिगड़ सकती है. महामारी से उबर चुके लोगों के स्वास्थ्य को भी यह बिगाड़ सकता है. पुणे के डॉक्टरों के दल ने ये चेतावनी जारी की है. डॉक्टरों ने फेफड़े की बीमारियों से ग्रस्त खासकर कोविड-19 (Covid-19) से उबर चुके लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा है.