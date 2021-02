Ind vs Eng: दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को देख हक्के-बक्के रह गए क्रिकेटर्स, दिए कुछ ऐसे रिएक्शन

केविन पीटरसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोटेरा स्टेडियम की कई तस्वीरों को साझा करते हुए खूब वाहवाही की. पीटरसन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मेरा सौभाग्य! अहमदाबाद में अगले टेस्ट मैच के लिए यह स्टेडियम कितना शानदार है? एक लाख दस हजार की क्षमता (दर्शकों के लिए). सपनों का एक थियेटर!" इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी जब शुक्रवार को इस ग्राउंड के अंदर कदम रखा, तो वो भी काफी प्रभावित हुए.

A Theatre Of Dreams! pic.twitter.com/kLfqvdX3J6 — Kevin Pietersen (@KP24) February 19, 2021

1st look at Cricket's largest stadium 110,000 capacity pretty impressive pic.twitter.com/TvkPmti8y5 — Stuart Broad (@StuartBroad8) February 19, 2021

Some stadium this is......and a bit of local music to help get through to the end https://t.co/FTrS8sTWHJ — Ben Stokes (@benstokes38) February 19, 2021

मोटेरा स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी को देखने के बाद भारत के विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत ने भी काफी तारीफ की. दुनिया भर में घूमे भारतीय क्रिकेटर मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को देखकर दंग रह गए और उन्हें यहां की सुविधाओं को समझने में एक घंटा लगा. स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम जिम से जुड़े हुए हैं. एक लाख दस हजार दर्शक क्षमता वाले मोटेरा स्टेडियम पर पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी से शुरू हो रहा दिन रात का टेस्ट होगा.

Fantastic to be at the new facility in Motera, great to see such world class facilities for cricket in Ahmedabad. Looking forward to taking the field here on 24th. @BCCI@JayShahpic.twitter.com/d15O7afdeB — Rishabh Pant (@RishabhPant17) February 19, 2021

हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने बीसीसीआई द्वारा डाले वीडियो में कहा ,‘‘ईमानदारी से कहूं तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में दर्शकों के बीच खेलने का बेताबी से इंतजार है. क्या शानदार मंजर होगा.'' उन्होंने कहा, ‘‘सभी खिलाड़ियों को यह बहुत पसंद आया. हमें इसको समझने में एक घंटा लगा. मुझे गर्व है कि भारत में यह स्टेडियम है. यहां शानदार मैच होंगे.''

पंड्या ने कहा ,‘‘मैंने ऐसा स्टेडियम नहीं देखा जिसका ड्रेसिंग रूम जिम से जुड़ा हो. जिन लोगों ने यह स्टेडियम बनाया है उन्हें और जीसीए को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं.''

Eagerly waiting to step out and play at the impressive Motera!



Congratulations to @JayShah and the @GCAMotera team on building a fantastic stadium!#indvseng#pinkballtestpic.twitter.com/JWCTwKHZqq — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) February 20, 2021

वहीं चेतेश्वर पुजारा ने कहा ,‘‘यह बहुत बड़ा स्टेडियम है और इसमें आकर बहुत अच्छा लग रहा है. हमें यहां पहला मैच खेलने का इंतजार है.'' सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने कहा ,‘‘मोटेरा के भीतर जाकर और स्टैंड्स को देखकर बहुत अच्छा लगा. हमने कभी इतने बड़े मैदान में नहीं खेला है. इस तरह का जिम भी हमने कभी नहीं देखा.'' (इनपुट भाषा से भी)