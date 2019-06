Ind Vs Pak: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने किया यह Tweet

Ind Vs Pak: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच जब भी आमना-सामना होता है क्रिकेट प्रशंसकों का जुनून सातवें आसमान पर रहता है. विश्व कप में दोनों टीमों की बात की जाए तो भारत कभी भी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से हारा नहीं है. 1992 से 2015 विश्व कप तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी जीत नहीं पाया है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट विश्व कप मैच को लेकर ट्वीट किया. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट किया, आज के मैच में सर्वश्रेष्ठ टीम की जीत हो सकती है. हर किसी को अपनी टीम की हौसला अफजाई करने का अधिकार है.

May the best team win in today's 🇮🇳 vs 🇵🇰 cricket match. Every individual has the right to cheer for whichever team they believe in. So let's be civil about it.