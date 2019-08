जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, नहीं हुई कोई 'अप्रिय घटना' : रोहित कंसल

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जारी प्रतिबंधों के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्वक मनाया गया. प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह बिना किसी घटना के मनाया गया. जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा, 'मुख्य समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने झंडा फहराया. कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ. सभी जिलों में समारोह आयोजित किए गए. पूरा दिन घटना-मुक्त था. बता दें कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश (UT) जम्मू-कश्मीर ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया है.

J&K Principal Secretary (Planning Commission) Rohit Kansal: #IndependenceDay celebrations in all the districts of J&K and Ladakh concluded peacefully. The main function was held at Sher-e-Kashmir stadium in Srinagar where J&K Governor unfurled the flag. pic.twitter.com/xlJEMDQU0j