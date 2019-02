'स्वतंत्र' सीबीआई PMO पर छापा मारकर राफेल की सारी फाइलें जब्त करे : अरविंद केजरीवाल

रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ राफ़ेल सौदे की बातचीत (Rafale Deal) में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के दखल पर एतराज़ जताया था. एक अखबार के इस खुलासे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा है कि आज किए गए खुलासे के मद्देनजर 'स्वतंत्र' सीबीआई (CBI) को पीएमओ पर छापा मारकर राफेल से संबंधित सारी फाइलें जब्त कर लेनी चाहिए और गिरफ्तारियां करनी चाहिए.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीबीआई की 'स्वायत्तत्ता' को लेकर तीखा हमला किया. उन्होंने ट्वीट किया है कि ''राफेल के बारे में आज किए गए खुलासे के मद्देनजर 'स्वतंत्र' सीबीआई को पीएमओ पर छापा मारकर राफेल से संबंधित सारी फाइलें जब्त कर लेनी चाहिए और गिरफ्तारियां करनी चाहिए. ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मेरे आफिस और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर छापे मारे थे.''

In the light of today's expose on Rafale, “independent” CBI shud raid PMO, seize all the files related to Rafale and make arrests just like they raided my office and residence and Kolkatta police commissioner.