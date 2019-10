India Air Force Day 2019 Live Updates: भारतीय वायुसेना का 87वां स्थापना दिवस, आकाश में दिखाया दमखम

विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान गाज़ियाबाद में हिन्डन एयरबेस में एयरफोर्स डे परेड में मिग बाइसन विमान उड़ाएंगे. तीन मिराज-2000 विमान तथा दो सुखोई-30 एम.के.आई. विमान 'एवेन्जर फॉरमेशन' में उड़ाए जाएंगे. इन विमानों को वही पायलट उड़ाएंगे, जो बालाकोट हवाई हमले में शामिल थे.

Wing Commander Abhinandan Varthaman to fly MiG Bison Aircraft over #AirForceDay parade today at Hindon Air Base in Ghaziabad. 3 Mirage 2000 aircraft & 2 Su-30MKI fighter aircraft will fly in 'Avenger formation'.Planes are being flown by pilots who took part in Balakot air strike pic.twitter.com/baOV2hRU1d