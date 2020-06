भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने इशारों-इशारों में यूं साधा PM मोदी पर निशाना..

India-China stand off: पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच ताजा झड़प की खबर के बीच कांग्रेस नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) ने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा है. इसमें नरेंद्र मोदी के अब तक 9 बार चीन जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का जिक्र किया गया है. अपने ट्वीट में उन्‍होंने अब तक देश के प्रधानमंत्रियों की ओर से की गई चीन की यात्राओं का जिक्र किया है. अहमद पटेल ने ट्वीट में लिखा, 'ऐसे समकय चीन ने हमारे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है, चीन की आधिकारिक यात्राओं की सूची को याद रखना महत्वपूर्ण है... पंडित नेहरू: 1 शास्त्रीजी: 0 इंदिरा जी: 0 मोरारजी भाई: 0 राजीव जी: 1 नरसिम्हा राव जी: 1 देवेगौड़ा जी: 0 गुजराल जी: 0 वाजपेयीजी:1 डॉ. मनमोहन सिंह: मोदी जी: 9 (पीएम के रूप में 5 बार, सीएम के रूप में 4 बार).'

While Chinese have again occupied our territory,important to remember list of official visits to China



Pt Nehru: 1

Shastriji:0

Indira ji:0

Morarji Bhai:0

Rajiv ji: 1

Narsimha Rao ji: 1

Devegowda ji:

Gujral ji:0

Vajpayeeji: 1

Dr Singh:2

Modi ji: 9 (5 times as PM, 4 times as CM)