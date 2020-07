लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा-हमारी एक इंच जमीन भी नहीं ली जा सकती

India-China Standoff: पूर्वी लद्दाख (East Ladakh) में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के करीब एक माह बाद सीमा (LAC) सीमा पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) शुक्रवार को लेह में उतरे. दोनों देशों के बीच इस हिंसक संघर्ष में भारत के 20 जवानों को जान गंवानी पड़ी थी, खबरों के अनुसार चीन के करीब 45 सैनिकों की इस संघर्ष के दौरान या तो मौत हुई थी या वे गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस मौके पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "अब तक जो भी बातचीत हुई है, वह मामला सुलझ जाना चाहिए... लेकिन किस हद तक इसे हल किया जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता. हालांकि, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जमीन का एक इंच भी किसी भी शक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकता है. राजनाथ ने कहा, "भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया है. हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है और कभी किसी देश की जमीन पर दावा नहीं किया है.भारत ने इस संदेश में विश्वास करता है कि दुनिया एक परिवार है.”

RM with the troops who participated in the para dropping and other military exercise at Stakna. pic.twitter.com/mN67nsGiAh