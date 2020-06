भारतीय-चीनी सेना के बीच 'हिंसक झड़प' पर बोले कैप्टन अमरिंदर- 'अब चीनी सेना की घुसपैठों का जवाब देने का वक्त...'

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'गलवान घाटी में हुई घटना चीनी सेना की ओर से बार-बार किया जाने वाला उल्लघंन है. अब वक्त आ गया है कि देश उसकी इन घुसपैठों का जवाब देने का वक्त है. हमारे जवान किसी खेल का हिस्सा नहीं हैं कि हर कुछ दिन पर सीमा की रक्षा करने में हमारे कुछ अधिकारियों और जवानों की जान जा रही है.'

The happening in the #Galwanvalley is a continuation of violations by China. It is time now that the country stands up to these incursions. Our soldiers are not fair game that every few days officers and men are being killed and injured defending our borders. (1/2)