भारत ने कार्टून विवाद में मैक्रॉन पर निजी हमले की निंदा की, इमरान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर साधा था निशाना

मैक्रॉन ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था. भारत ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संवाद के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा स्वीकार्य नहीं है. भारत ने कहा, "हम बर्बर आतंकी हमले में फ्रांसीसी टीचर के कत्ल की घटना की भी भर्त्सना करते हैं. हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार और फ्रांसीसी जनता के साथ हैं. "

भारत के इस बयान के बाद फ्रांस के भारत में राजदूत इमैनुएल लेनायन ने भारत के समर्थन का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा एक दूसरे के साथ हैं. दरअसल, मैक्रॉन कई मुस्लिम देशों की कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ कड़े रुख के साथ पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का बचाव किया था. मैक्रॉन ने कहा था, "इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दुनिया भर में संकट में है". इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनकी भिड़ंत भी हुई थी.

Thank you @MEAIndia. France and India can always count on each other in the fight against terrorism.