पाकिस्तान के पेशावर में सिख युवक की हत्या की भारत ने कड़े शब्दों में की निंदा

भारत ने पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के एक सदस्य की रविवार को हुई हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को टालमटोल बंद कर, ऐसे अपराध करने वालों को पकड़ने और सख्त दंड देने के लिये तत्काल कदम उठाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि भारत पेशावर में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के एक सदस्य पर लक्षित हमले की कड़ी निंदा करता है. यह हमला ननकाना साहिब में पवित्र गुरूद्वारा श्री जनम स्थान पर हाल ही में हुई तोड़फोड़ और अपवित्र करने की घटना और उससे पहले एक सिख लड़की जगजीत कौर का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और विवाह की घटना के बाद हुआ. साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को दूसरे देशों को उपदेश देने के बजाय अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अपने यहां सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम उठाना चाहिए. उधर, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी इस मामले में पाक पीएम इमरान खान से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया.

A day after mob attacked our holy shrine #GurdwaraNankanaSahib, this brutal murder of Sikh youth in Peshawar shows the extent of persecution minorities face in Pak. I urge PM @narendramodi ji to imm take up the issue with @ImranKhanPTI & ensure the safety of Sikh brethren there. pic.twitter.com/Dj6c3Mplup