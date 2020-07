भारत ने बाघों की गणना करने का अनोखा कीर्तिमान बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों का अनुमान लगाया गया. यह संख्या विश्व के कुल बाघों की 75 प्रतिशत होने का अनुमान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में विश्व बाघ दिवस के मौके पर इसके परिणामों की घोषणा की थी.

देश को हासिल इस उपलब्धि को एक महान क्षण बताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि ‘‘अखिल भारतीय बाघ अनुमान अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के तौर पर दर्ज हो गया है. वास्तव में एक महान क्षण और यह आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है.''

Under the leadership of PM @narendramodi , India fulfilled its resolve to double tiger numbers 4 years before the target through #SankalpSeSiddhi . @GWR @PMOIndia pic.twitter.com/ChnPkCEzUG

जावड़ेकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने ‘संकल्प से सिद्धि' के माध्यम से लक्ष्य से चार साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को पूरा किया.

India's 2018 tiger census enters the Guinness Book of World Record for being the largest ever camera trap wildlife survey.



Union Minister @PrakashJavdekar congratulates the #NTCA engaged in the counting of tigers@moefcc

Details: https://t.co/LzLOMUMwhopic.twitter.com/DdpKC6ifbN