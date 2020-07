हांगकांग के लिए चीन द्वारा बनाए गए SAR कानून पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने जताई अपनी चिंता

चीन के द्वारा हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी चिंता जताई है. भारत का कहना है कि हांगकांग में भारी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. भारत का कहना है कि चीन के कदम से इस वैश्विक वित्तीय केंद्र के स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगा.भारत के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ी संख्याओं में रह रहे भारतीय समुदाय के हित को देखते हुए, भारत हालिया घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है. हाल के दिनों में इस मुद्दे पर कई तरह चिंतित करने वाले बयान सामने आए हैं.

#WATCH Given the large Indian community that makes #HongKong its home, India has been keeping a close watch on recent developments... : Rajiv K Chander,India's ambassador&permanent representative to the UN in Geneva pic.twitter.com/qeu5huexRm