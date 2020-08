भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की फोन पर गुरुवार को क्या बात हुई?

गौरतलब है कि इस इलाके में चीन जिस तरह से अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको देखते हुए भारत-अमेरिका ने आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए कई बार समीक्षा कर चुके हैं. साल 2018 में गोवा में भारत-अमेरिका मैरीटाइम सुरक्षा संवाद सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है. रणनीतिक महत्वपूर्ण इंडिया-पैसफिक में भारत की ओर से अमेरिका की भूमिका बढ़ाने के लिए काफी कोशिश की जा रही हैं. चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच अमेरिका के साथ ही अन्य महाशक्तियों ने भी इस इलाके में हिंद और प्रशांत महासागर इलाके को स्वतंत्र और उन्नतिशीलता की बात कह रहे हैं.

A wide-ranging conversation yesterday night with @SecPompeo. Reviewed our bilateral cooperation including working of relevant mechanisms. Shared assessments on regional and global issues including South Asia, Afghanistan, Indo-Pacific & beyond.