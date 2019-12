CAB पर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच भारत-जापान के बीच गुवाहाटी में होने वाली शिखर बैठक टली

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच भारत-जापान के बीच होने वाली शिखर बैठक टाल दी गई है. यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है. बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अाबे को इस बैठक में आना था. बैठक गुवाहाटी में होनी थी. गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के विरोध में पूर्वोत्तर समेत पूरे असम में विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के विरोध में पूर्वोत्तर समेत पूरे असम में विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद कल गुवाहाटी में लोगों ने कर्फ़्यू का उल्लंघन किया. गुवाहाटी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है. यातायात सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं. ट्रेनों के साथ-साथ गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जाने वाली कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं.

Raveesh Kumar, MEA: With reference to the proposed visit of Japanese PM Shinzo Abe to India, both sides have decided to defer the visit to a mutually convenient date in the near future. pic.twitter.com/wNET2IN3Z8