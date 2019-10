भारत ने चुकता किया UN का सारा बकाया, पड़ोसी पाकिस्तान और चीन का लिस्ट में जिक्र नहीं

भारत उन चंद देशों में शामिल है, जिसने संयुक्त राष्ट्र (UN) का सारा बकाया चुका दिया है. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन (Syed Akbaruddin) ने दी है. उन्होंने 11 अक्टूबर तक यूएन का पूरा बकाया चुकाने वाले देशों की एक सूची साझा करते हुए लिखा, 'ऑल पेड...' इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है. सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा, अब तक (11 अक्टूबर तक) 193 देशों में से सिर्फ 35 देशों ने UN का पूरा बकाया चुकता किया है.' सैयद अकबरुद्दीन द्वारा साझा की गई सूची के मुताबिक यूएन का बकाया चुकाने वाले देशों में भारत के अलावा पड़ोसी भूटान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीट्जरलैंड, सिंगापुर, पोलैंड और इटली जैसे देश शामिल हैं.

All paid.



Only 35 States of 193 have paid all dues to @UN as of today.... pic.twitter.com/FKJaWKp0ti