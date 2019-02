Pulwama Attack: इमरान खान के आरोपों को भारत ने किया सिरे से खारिज, 'गुमराह करना बंद करें, एक्शन लीजिए'

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने पुलवामा की घटना में पाकिस्तान (Pakistan) का हाथ होने से इनकार करते हुए कहा कि बिना किसी सुबूत के क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. इमरान के इस बयान पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई. विदेश मंत्रालय ने इमरान के बयान पर हैरानी जताया. उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस जघन्य हमले की निंदा तक नहीं की न ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. भारत ने पुलवामा पर इमरान खान के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करना बंद करें और कार्रवाई करे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह खेदजनक है कि इमरान खान ने पुलवामा हमले पर भारत के जवाब को आगामी चुनाव से प्रेरित बताया है, भारत इसका खंडन करता है. उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करना बंद करे और पुलवामा हमले के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ ठोस, स्पष्ट कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की तरफ से सबूत मुहैया कराने पर जांच की पेशकश करना, फिजूल का बहाना है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का संपर्क होने से इंकार करते समय इमरान खान ने जैश-ए-मोहम्मद के दावे को नजर अंदाज कर दिया.



#WATCH MEA Spokesperson Raveesh Kumar reacts to Pakistan PM's statement on #PulwamaTerrorAttack, says 'In this “Naya Pakistan”, Ministers publicly share platforms with terrorists like Hafiz Saeed who have been proscribed by United Nations' pic.twitter.com/FjvQgQ9Z0u