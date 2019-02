'Welcome Back, Abhinandan': पाक PM इमरान खान के IAF पायलट की रिहाई के ऐलान के बाद खुशी मनाता हिन्दुस्तान

पाकिस्तान (Pakistan) ने भारतीय वायुसेना के पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन (Abhinandan) को शांति पहल के तहत छोड़ने की गुरुवार को घोषणा की. इसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है. पिछले दो दिनों से पाकिस्तानी सेना की हिरासत में अभिनंदन के रिहा होने के ऐलान पर राजनीतिक दल से लेकर देश का हर नागरिक खुशी मना रहा है. पाकिस्तान का यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़े तनाव को काफी हद तक दूर करेगा. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan)ने संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि भारतीय वायुसेना (IAF) के पकड़े गए पायलट अभिनंदन को शुक्रवार को रिहा किया जाएगा. पाकिस्तानी सांसदों ने मेजें थपथपा कर इस घोषणा की सराहना की.

इस बीच, गुरुवार शाम भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसे खुशी है कि पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन शुक्रवार को घर लौटेंगे और इसे सदभावना संदेश के रूप में पेश किये जाने को खारिज कर दिया. साथ ही, इस बात पर जोर दिया कि यह जेनेवा संधि के अनुरूप है. वायुसेना उप प्रमुख एयर वाइस मार्शल आर जी के कपूर ने मीडिया से कहा, ‘हमें खुशी है कि अभिनंदन शुक्रवार को छोड़ दिए जायेंगे और हम उनके लौटने को लेकर आशान्वित हैं.' यह पूछे जाने पर कि क्या वायु सेना इसे सदभावना संदेश के रूप में देखती है, उन्होने कहा कि हम इसे जेनेवा संधि की भावना के अनुरूप देखते हैं.

अभिनंदन के पिता ने कहा कि उन्हें बेटे की बहादुरी पर गर्व है और उन्होंने लोगों के समर्थन और उनकी मंगल कामना के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एस वर्तमान ने एक बयान में अपने बेटे के कथित वीडियो का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने एक सच्चे सिपाही की तरह बोला जबकि वह बंदी बना लिए गए थे.

इमरान खान के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी खुशी की बहार आ गई. आम आदमी पार्टी ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा है, 'उम्मीद है अभिनंदन जल्द ही वापस लौट आएंगे'. यह ट्वीट हैशटेग #WelcomeBackAbhinandan के साथ किया गया.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, "विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपने का निर्णय एक अच्छा संकेत है और इसे अलग से नहीं देखना चाहिये. यह ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में और इजाफे की कोशिश कर सकता था. मैं इसे सुलह की निशानी के रूप में देखती हूं. हमारे नेतृत्व को इसका समुचित जवाब देना चाहिये.' साथ ही कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 'वास्तविक राजनीतिज्ञता' का प्रदर्शन किया है.

वहीं नेशनल कांफ्रेस ने उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटनाक्रम पर खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट किया, 'यह जानकर बहुत खुश हूं कि विंग कमांडर अभिनंदन घर लौटेंगे. मैं उनके भारत की धरती पर वापस लौटने का इंतजार करूंगा. मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हमारे पायलट को वापस भेजने के ऐलान से बहुत सुकून मिला है.'

आईएएस अधिकारी से राजनेता बने शाह फैसल ने पायलट को रिहा करने के पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने चिंता जताई कि कुछ चैनल की भड़काऊ चर्चाएं पाकिस्तान को अपना फैसला बदलने को मजबूर कर सकती हैं.

टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, 'उनके परिवार के सदस्यों और हमारे सभी देशवासियों के साथ, हम उत्सुकता से अपने पायलट की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं.'

बता दें, बुधवार को भारतीय वायुसेना और पकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बीच झड़प के दौरान मिग 21 के गिरने के दौरान पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में उतर गया था. खबरों के मुताबिक विंग कमांडर ने अपने विमान के गिरने से पहले पाकिस्तान के एफ - 16 को मार गिराया था. इसके एक दिन पहले, भारतीय वायुसेना ने मंगलवार सुबह पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर बम गिराए थे.

