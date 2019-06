ट्रंप ने 'स्पेशल ट्रेड स्टेटस' किया खत्म तो भारत ने दिया जवाब, कहा- देश के हितों को हमेशा ऊपर रखेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था (GSP) के तहत भारत को विकासशील देश के रूप में प्रशुल्क में छूट का लाभ समाप्त कर दिया है. अब इस पर भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. भारत ने कहा कि हम व्यापार के मामलों में अपने राष्ट्रीय हित को हमेशा बनाए रखेंगे. हमारे लोग भी जीवन जीने के बेहतर मानकों की आकांक्षा रखते हैं. भारत ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के इस फैसले दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. साथ ही कहा कि किसी भी रिश्ते में विशेष रूप से आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में ऐसे मुद्दे हैं जो समय-समय पर हल हो जाते हैं. हम इस मुद्दे को नियमित प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखते हैं और अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों का निर्माण लगातार जारी रखेंगे.

Commerce Ministry: In any relationship, particularly in the area of economic ties, there are issues which get resolved mutually time to time. We view this issue as a part of regular process & will continue to build on our strong ties with the US, both economic & people to people. https://t.co/J1n5PwxOL5