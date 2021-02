भारत ने मालदीव के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किये

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jayshankar) ने रविवार को यहां कहा कि भारत हमेशा मालदीव (Maldives) का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा. भारत ने मालदीव (Maldives) के साथ पांच करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं जिससे इस द्वीपीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.

Delighted to meet Speaker @MohamedNasheed. As always full of ideas & energy. Told me that building democracy was the big project in Maldives. And that India is a valuable development assistance partner. pic.twitter.com/c7zmVNXXBV