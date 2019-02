आतंकी कैंपों पर भारत के हमले पर उमर अब्दुल्ला बोले- अगर सच है तो यह बहुत बड़ी स्ट्राइक है

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने बड़ी कार्रवाई की है. इंडियन एयर फोर्स ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी कैम्पों पर 1,000 किलोग्राम के बम गिराए और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया गया."भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक, "26 फरवरी को 03:30 बजे (25 फरवरी की रात) भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार एक बड़े आतंकवादी कैम्प पर हमला बोला और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया..." भारत में इस कार्रवाई का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है.

जम्मू-कश्मीर के नेशनल कांफ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, वाह-अगर यह सच है तो किसी भी तरह की कल्पना से परे है. मगर हम आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं. क्या कुछ आगे होना चाहिए. दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा- अब समस्या पीएम इमरान खान की अपने पाकिस्तान के प्रति वह प्रतिबद्धता है, जिसमें उन्होंने कहा था- पाकिस्तान जवाब देने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि जवाब देगा. उन्होंने कहा- आखिर प्रतिक्रिया क्या आकार लेगी, और यह कहां होगी ? क्या भारत को पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा.

Wow, if this is true this was not a small strike by any stretch of imagination but will wait for official word, should any be forthcoming. https://t.co/bOFt7SXl43

उधर, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्वीट कर भारत की ओर से आतंकी कैंपों पर किए हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने ट्वीट कर कहा- बालाकोट जो कि एलओसी में काफी दूर है, वहां बड़ी स्ट्राइक है...जहां हाफिज सईद के कई ठिकाने हैं. यदि भारतीय वायुसेना ने बिना किसी जनहानि के प्रवेश किया है तो यह बेहद सफल मिशन है.

Indian Air Force Strikes at Balakot don't have official word yet but the Helter skelter by Pakistan seems like something big has happened. The IAF has gone beyond POK & into Pakistan near their capital while they were busy counting alms received from Saudi & China.