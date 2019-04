पाकिस्तान का 'भारत फिर हमला करेगा' बयान गैरजिम्मेदाराना, विदेश मंत्रालय ने खारिज किया पाक का दावा

भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान को गैरजिम्मेदाराना एवं बेतुका बताकर खारिज कर दिया कि भारत पाकिस्तान पर फिर से हमला करेगा. विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान क्षेत्र में युद्धोन्माद फैलाने वाला है. विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस हथकंडे से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों से भारत में हमला कराना चाहता है. इस तरह के बहानों से वो सीमा पार से चल रहे भारत के खिलाफ आतंक की ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता. इस तरह के आरोपों को भारत खारिज करता है. पाक ने कहा था कि भारत चुनावों के कारण 16-20 अप्रैल के बीच उसपर हमला कर सकता है.

MEA in response to queries on statement by Pak Foreign Min:Pak has been advised to use established diplomatic&DGMO channels to share actionable&credible intelligence it has about terror attacks.India reserves the right to respond firmly&decisively to cross border terrorist attack https://t.co/RNphUusZPO