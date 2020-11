भारत की नई मिसाइल क्यूआरसैम पलक झपकते ड्रोन को मार गिराएगी, ओडिशा में सफल परीक्षण

भारत ने पलक झपकते ही ड्रोन जैसे पायलट रहित यानों को मार गिराने वाली मिसाइल (QRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया. QRSAM मिसाइल ने टेस्‍ट के दौरान टारगेट को सटीक तरीके से हिट किया. ओडिशा के आईटीआर चांदीपुर परीक्षण रेंज से दोपहर 3:50 बजे मिसाइल परीक्षण किया गया.

#WATCH: Successful testfiring of the DRDO-developed Quick Reaction Surface to Air Missile system off the coast of Balasore, Odisha yesterday. The Missile can hit targets in air at a strike range of 25-30 km. During the testfiring, it hit its target directly. pic.twitter.com/szA2J2cytG