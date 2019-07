Ind Vs Eng: भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर के साथ नजर आए Google के सीईओ सुंदर पिचाई

भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप मैच के दौरान रविवार को एजबेस्टन में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी नजर आए. बीसीसीआई ने पिचाई की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वह सचिन तेंदुलकर के साथ खड़े हैं. बता दें, जानी बेयरस्टा के शतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से इंग्लैंड ने रोहित शर्मा के शतक पर पारी फेरते हुए विश्व कप लीग मैच में रविवार को भारत को 31 रन से हराकर नाकआउट में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा. इंग्लैंड के 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम रोहित (102) के शतक के बावजूद पांच विकेट पर 306 रन ही बना सकी और उसे टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा. रोहित ने कप्तान विराट कोहली (66) के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. हार्दिक पंड्या ने 45 जबकि धोनी ने नाबाद 42 रन बनाए.

गौरतलब है कि गूगल के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई को लगता है कि इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी आईसीसी विश्व कप-2019 के फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी और इस मैच में भारत बाजी मारे ले जाएगा. पिचाई ने भारत और अमेरिका के शीर्ष कॉरपोरेट लोगों के बीच हुई समिट में कहा था, 'यह (विश्व कप फाइनल मैच) इंग्लैंड और भारत के बीच होना चाहिए. लेकिन आप आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते. यह दोनों भी अच्छी टीमें हैं."

