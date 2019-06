India vs Pakistan Match: पाक PM इमरान खान की इस सलाह को कप्तान सरफराज अहमद ने किया 'नजरंदाज'

India vs Pakistan World Cup 2019: भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान में जब भी आमना-सामना होता है दोनों टीमों का जुनून सातवें आसमान पर रहता है. बात जब वर्ल्ड कप की हो तो फिर क्या कहना. विश्व कप में इन दोनों टीमों की बात की जाए तो भारत कभी भी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से हारा नहीं है. 1992 से लेकर 2015 विश्व कप तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी जीत नहीं पाया है. इन सबके बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मैच शुरू होने कुछ घंटों पहले अपनी टीम को कुछ खास टिप्स दिए. इमरान खान (Imran Khan) ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद से टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करने की सलाह दी थी. हालांकि सरफराज ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपनी टीम का हौसला बढ़ाया. इमरान ने ट्वीट किया, 'जब मैंने अपना क्रिकेटिंग करियर शुरू किया था तो 70% प्रतिभा और 30% मानसिक स्थित से सफलता मिलती थी. जब मैंने क्रिकेट खेलना समाप्त किया, यह अनुपात 50-50 का हो गया है, लेकिन अब मैं अपने दोस्त गावस्कर से सहमत हूं, यह 60% मानसिक स्थिरता और 40% प्रतिभा की जरूरत है. आज इस मैच में दिमाग की भूमिका 60% से अधिक होगी.

यह भी पढ़ें: भारत बनाम पाकिस्तान: विश्व कप में अभी तक भारत को मात नहीं दे पाया पाक, जानें क्या कहते हैं आंकड़ें

क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में विश्व कप का खिताब जीता था. इस पूर्व क्रिकेट दिग्गज ने कहा, 'हारने की सभी आशंकाओं को दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दिमाग में एक समय में एक ही विचार आ सकता है. हारने का डर एक नकारात्मक और रक्षात्मक रणनीति की ओर ले जाता है और इससे विरोधी टीम की अहम गलतियों पर ध्यान नहीं जाता. ये सरफराज और पाकिस्तान टीम के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं.'

इमरान ने कहा, 'हम भाग्यशाली हैं कि सरफराज के रूप में हमारे पास एक साहसी कप्तान हैं और आज उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.' उन्होंने कहा, 'जीत की रणनीति के तहत सरफराज को बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कामचलाऊ बल्लेबाज या गेंदबाज शायद ही कभी दबाव में प्रदर्शन करते हैं, खासकर आज जैसे दबाव वाले मैच में.

5/5 3. Finally, even though India may be the favourites, banish all fear of losing. Just give your best and fight till the last ball. Then accept whatever the result like true sportsmen. The nation's prayers are with all of you. Good Luck.