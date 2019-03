एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना का पाकिस्तान पर तंज, 'एक हकीकत गयी रात हमने बयां की...'

'ऑपरेशन बालाकोट' के बाद भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक कविता शेयर कर पाकिस्तान को इशारों-इशारों में चेतावनी दी है. 'विपिन इलाहाबादी' की लिखी कविता के जरिये एयरफोर्स ने परोक्ष रूप से बताया है कि आखिर उसे क्यों सरहद पार करना पड़ा था. कविता का शीर्षक है- 'हद सरहद की'. पूरी कविता कुछ यूं है, ''आज किसी ने सरहदें पार की, क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की. उस लड़ाकू में, जिसका अर्थ मृगमरीचिका है, एक हक़ीक़त, गयी रात हमने बयाँ की. आज किसी ने सरहदें पार की...'' वायुसेना के इस ट्वीट को अब तक 10 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. जबकि 3 हजार से ज्यादा लोगों ने री-ट्वीट किया है.

दूसरी तरफ, भारतीय सेना ने भी अपने ट्वीटर हैंडल से कविता शेयर की है और इसके सैनिकों की वीरता और इरादों को जाहिर किया. भारतीय सेना ने जो कविता शेयर की है, वह कुछ यूं है- ''मुंह से न कभी उफ़ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग-निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं''. भारतीय सेना ने इस कविता के साथ लिखा है, 'पैरा कमांडो के लिए सबकुछ संभव है''. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तानी सरजमीं पर पल रहे जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर 1000 किलो के बम गिराए थे. इसमें काफी आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई. भारत ने करीब 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और 1000 किलो बमों की बारिश कर दी. इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी और उसने भारत के दावे को खारिज करने की कोशिश की.

Para Commandos #IndianArmy make all possible. Their every knock are a thunder.



