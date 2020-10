भारतीय सेना ने कश्मीर में पाक आर्मी के कमांडर की कब्र की मरम्मत की, कहा- 'एक शहीद सैनिक, चाहे...'

चिनार कमान ने कब्र की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, ‘सितार-ए-जुर्रत मेजर मोहम्मद शबीर खान की याद में, जिनका इंतकाल पांच मई 1972, हिजरी संवत 1630 में नौ सिख की जवाबी कार्रवाई में हुआ.'

In keeping with the traditions & ethos of the #IndianArmy, #ChinarCorps resuscitated a damaged grave of Major Mohd Shabir Khan, Sitara-e-Jurrat, Pakistan Army, who was Killed in Action (KIA) at a forward location along LC in Naugam Sector on 05 May 1972.#Kashmir@adgpipic.twitter.com/EjbFQSn9Iq