Covid-19 Pandemic: भारतीय सेना ने अपने बारे में भ्रामक और झूठी खबरों को लेकर लोगों को सचेत किया है. भारतीय सेना के एडीजी (पब्लिक इन्‍फॉर्मेशन) की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया है, '"मौजूदा हालात में गुजरात में सेना की तैनाती तथा छुट्टी पर गए व सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके सैन्यकर्मियों को निर्देश दिए जाने संबंधी झूठी और गलत ख़बरें प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई हैं... मीडिया से अनुरोध किया जाता है कि इस तरह के इनपुट की पुष्टि प्रकाशन से पहले आधिकारिक स्रोतों से की जाए..." भारतीय सेना की ओर से यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब देश में कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है.

Fake & incorrect news found published in print media about Army deployment in Gujarat & instructions given to Army personnel on leave & due for retirement under present circumstances. Media is requested to confirm such inputs from authorised sources only prior to publication. pic.twitter.com/QwbE2Qvmcg