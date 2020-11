पूर्वी लद्दाख में तैनात जवानों को बेहतर सुविधाएं : ठंड से बचाव के लिए मिला गर्म टेंट, हॉट वॉटर सप्लाई और बिजली

बता दें कि पूर्वी लद्दाख पिछले कुछ महीनों से चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा में रहा है. यहां पर ही जून में गलवान घाटी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की जानें चली गई थीं. वहीं, चीनी सेना को भी कुछ नुकसान की खबर आई थी.

भारतीय सेना ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि 'ठंड में सीमा पर तैनात जवानों की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने सेक्टर में जवानों के रहने की फैसिलिटीज़ का अपग्रेडेशन खत्म किया है.'

बयान में सेना ने बताया, 'पिछले सालों में तैयार एकीकृत सुविधाओं वाले कैंपों के अलावा बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की उत्कृष्ट सुविधाएं जोड़ी गई हैं.

सेना ने बताया कि जवानों की तैनाती को देखते हुए उन्हें हीटरयुक्त टेंट की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा, सैनिकों के किसी भी आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नागरिक बुनियादी ढांचे भी बनाए जा रहे हैं.

अक्टूबर में चीन की सरकारी मीडिया से जुड़े एक अधिकारी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें चीनी सेना की ओर से भी चीनी इलाके में ठंड के लिए की जा रही तैयारियां दिखाई गई थीं. इसके तहत चीनी सैनिकों के लिए सोलर और विंड पॉवर की सुविधा और चौबीसों घंटे तक गर्म पानी की सुविधा देने की बात कही गई थी.

Winter is coming. Removable self-heating barracks equipped to #China's #PLA frontline troops under Xinjiang & Xizang (Tibet) command.

Solar & wind power, 24 hours hot water, shower facilities, canteens and many others equipped. pic.twitter.com/fUyKBmguCf