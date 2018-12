फिर सामने आया पाकिस्तान का 'नापाक' चेहरा, कई भारतीय राजनयिकों को किया जा रहा प्रताड़ित

पाकिस्तान में एक बार फिर से भारतीय राजनयिकों को प्रताड़ित किए जाने की खबर है. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान में कई भारतीय राजनयिकों को प्रताड़ना (हैरैसमेंट) का सामना करना पड़ रहा है. उनको नए गैस कनेक्शन नहीं मिल रहे, राजनयिकों के यहां आने वाले अतिथियों का भी शोषण होता है. कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है. इतना ही नहीं, दिसंबर में ही एक अधिकारी के घर में एक घुसपैठिये के भी घुसने की घटना भी सामने आई थी. हालांकि, भारत ने इस मामले को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है.

Sources: India has taken up this matter with Pakistan's Ministry of Foreign Affairs https://t.co/qgfOsWoKIj