ब्रिटेन की COVID-19 वैक्सीन ट्रायल फिर से शुरू होने पर भारतीय ड्रग फर्म ने कहा - हम भी तैयार

बुधवार को डीजीसीआई द्वारा एसआईआई को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था, जबकि इसे अन्यत्र रोक दिया गया था. डीजीसीआई ने यूके के रोगी के लक्षणों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट की मांग की और सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) को उन परीक्षण रोगियों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया जिन्हें पहले से ही टीके लगाए गए थे.

यह भी पढ़ें- कोरोना वैक्सीन : सीरम इंस्टीट्यूट से COVID वैक्सीन के ट्रायल के लिए भर्ती रोकने को कहा गया

नोटिस का जवाब देते हुए एसआईआई ने कहा कि भारत के परीक्षणों में अब तक कोई सुरक्षा या स्वास्थ्य मुद्दे नहीं थे. फिर भी डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड ने और नामांकन रोकने की सिफारिश की.

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एसआईआई परीक्षण को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, कंपनी के सीईओ और संस्थापक, अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) ने ट्वीट किया, "जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, जब तक परीक्षण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, हमें निष्कर्षों पर नहीं जाना चाहिए. घटनाओं की हालिया श्रृंखला एक स्पष्ट उदाहरण है कि हमें इस प्रक्रिया का पक्षपात क्यों नहीं करना चाहिए और अंत तक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए. गुड न्यूज @UniofOxford. "

As I'd mentioned earlier, we should not jump to conclusions until the trials are fully concluded. The recent chain of events are a clear example why we should not bias the process and should respect the process till the end. Good news, @UniofOxford. https://t.co/ThIU2ELkO3