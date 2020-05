नौसेना और तटरक्षक बल ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को इस अंदाज में किया सलाम...

दक्षिणी नौसेना कमान के जहाजों को केरल में एर्नाकुलम चैनल में भी सेरेमोनियल लाइट्स जलाकार कोरोना वॉरियर्स के हौसले को सलाम करते देखा गया. उधर, भारत के विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य के डेक पर हरे रंग का बॉक्सिंग दस्ताने का प्रतीक लाल रोशनी के एक घेरे पर मुक्का मारता हुआ दिखाई देता है, जिसे कोरोनावायरस की तरह बनाया गया है. भारतीय नौसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

#WATCH Indian Navy fires flares in the air as a mark of gratitude and appreciation for the frontline workers including healthcare workers, sanitation staff & police personnel who have been fighting against COVID19. (Source: Indian Navy) pic.twitter.com/M7cwIPmE8Z — ANI (@ANI) May 3, 2020

नौसेना के युद्धपोतों से रविवार शाम को कोरोना योद्धाओं के सम्‍मान में आतिशबाजी का अभूतपूर्व नजारा भी देखने को मिला.

#WATCH Kerala: Indian Navy Ships of Southern Naval Command illuminated at The Anchorage in Ernakulam channel in Kochi as part of "India Salutes Corona Warriors" campaign to express appreciation for efforts of frontline workers in the fight against #COVID19. (Source: Indian Navy) pic.twitter.com/ZPqp5A2p5O — ANI (@ANI) May 3, 2020



बता दें कि इससे पहले दिन में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे लाखों चिकित्सकों, पराचिकित्सकों, सफाईकर्मी और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करने की राष्ट्रव्यापी कवायद के तहत भारतीय वायुसेना के विमानों ने देश के बड़े शहरों और नगरों के ऊपर भव्य फ्लाई पास्ट किया. वहीं, सैन्य हेलीकॉप्टरों ने देशभर के प्रमुख अस्पतालों पर आकाश से पुष्प-वर्षा की. सैन्य विमानों के एक बेड़े में शामिल सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29 और जगुआर ने दिल्ली के राजपथ के ऊपर उड़ान भरी और फिर सुबह करीब 11 बजे से अगले 30 मिनट तक शहर के ऊपर चक्कर लगाया.

Tamil Nadu: INS Sahyadri and INS Kamorta of the Indian Navy illuminated near Marina Beach in Chennai to express gratitude towards medical professionals and all frontline workers. #COVID19pic.twitter.com/hORKA23gAw — ANI (@ANI) May 3, 2020

मुख्य परिवहन विमान सी-130 ने भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अलग से फ्लाई पास्ट किया. हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विमान ने करीब 500 से 1,000 मीटर तक की ऊंचाई पर ही उड़ान भरी. अधिकारियों ने कहा कि धन्यवाद ज्ञापित करने की गतिविधियां राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कराने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ शुरू की गईं. सेना के एक हेलीकॉप्टर ने स्मारक पर फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाईं.

उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा, भारतीय वायुसेना ने मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, श्रीनगर, चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयंबटूर और तिरुवनंतपुरम समेत कई अन्य शहरों के ऊपर भी फ्लाई पास्ट किया.

भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के कई हेलीकॉप्टरों ने दिल्ली, शिलांग, गुवाहाटी और मुंबई समेत देश के अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर उड़ान भरी और कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प बरसाए. थलसेना के बैंडों ने भी प्रमुख अस्पतालों के बाहर प्रस्तुति दी.

बता दें सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि सेना के तीनों अंग 'कोरोना योद्धाओं' का धन्यवाद करने के लिए कई गतिविधियों को अंजाम देंगे.