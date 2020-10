देखें VIDEO: अरब सागर में जारी नौसैनिक अभ्यास के दौरान मिसाइल ने डुबोया पुराना पोत

भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने शुक्रवार को अरब सागर में एक नवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी-शिप मिसाइल (AshM) लॉन्च की. नेवी ने बताया कि मिसाइल ढोने वाले युद्धपोत INS प्रबल ने शुक्रवार को एक पुराने गोदावरी क्लास के डी-कमीशंड जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी-शिप मिसाइल लॉन्च की. निशाना इतना सटीक था कि टारगेट शिप समुद्र में डूब गई. नेवी ने बताया कि 'मिसाइल ने घातक सटीकता से अपने मैक्सिम रेंज में टारगेट को निशाना बनाया.' बता दें कि INS प्रबल पर 16 रूस निर्मित KH-35 'Uran' एंटी-शिप मिसाइल तैनात हैं. इनकी अनुमानित क्षमता 130 किलोमीटर तक की है.

The anti-ship missile (AShM) launched by Indian Navy Missile Corvette #INSPrabal, homes on with deadly accuracy at max range, sinking target ship: Indian Navy pic.twitter.com/kXOQceSaNO