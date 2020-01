नौसेना के लिए बड़ा दिन, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने की INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग

भारतीय नौसेना (Indian Navy) के लिए आज (शनिवार) का दिन यादगार रहेगा. नौसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस (Tejas) ने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य (INS Vikramaditya) पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा है. भारतीय नौसेना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पहली बार है जब कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान किसी विमानवाहक पोत पर उतरा है. आज सुबह 10 बजकर दो मिनट पर इसकी लैंडिंग हुई.

कमोडोर जयदीप मौलंकर ने यह लैंडिंग कराई. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा बनाया गया तेजस एयरक्राफ्ट अरेस्टर वायर की मदद से आईएनएस विक्रमादित्य पर उतरा. एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नौसेना के साथ मिलकर इस लड़ाकू विमान को विकसित कर रही है. इस सफल लैंडिंग के बाद रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत विमान वाहक पोत पर अरेस्टेड लैंडिंग कराने वाला छठा देश बन गया है.

Extremely happy to learn of the maiden landing of DRDO developed LCA Navy on INS Vikramaditya.



This successful landing is a great event in the history of Indian Fighter aircraft development programme.



Congratulations to Team @DRDO_India & @indiannavy for this achievement.