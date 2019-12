नए साल में रेल का सफर महंगा, रेलवे ने सभी श्रेणियों के किराये में की बढोतरी

नए साल के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को झटका दिया है. नए साल यानी एक जनवरी 2020 से रेलवे का सफर महंगा हो जाएगा. रेलवे ने सामान्य श्रेणी का किराया एक पैसा प्रति किमी बढ़ाया है वहीं, एक्सप्रेस ट्रेन (नॉन एसी) का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है. साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन (AC) के किराये में भी 4 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, उपनगरीय ट्रेनों को किराया वृद्धि से बाहर रखा गया है. रेलवे के मंगलवार देर शाम ये आदेश जारी किए.

In order to expand passenger amenities and facilities at Railway stations and in trains, it has become imperative to increase the train fare marginally without over burdening any class of passengers. Fast modernization of Indian Railway will be achieved through this fare revision pic.twitter.com/OXBEq0PSdl