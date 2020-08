भारतीय रेलवे के लिए क्यों अहम है साल 2030, पीयूष गोयल ने ट्वीट में बताया

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पास अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है. इसके नेटवर्क में 67,368 किलोमीटर की पटरियां और कुछ 7,300 स्टेशन हैं. सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में रेलवे का कार्बन उत्सर्जन 68.4 लाख टन था.

By 2030 we will be a net-zero railway, our carbon emission will be zero.



Indian Railways transports nearly 8 billion passengers and 1.2 billion tonnes of freight every year.



Ours will be the world's first Railways of this scale to go green. pic.twitter.com/x08SmseRrP